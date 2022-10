× Umfrage: Schon 39 Prozent für Neuwahlen

Angesichts der Regierungstroubles fordern fast 40 % rasche Neuwahlen.

Wien. Die Österreicherinnen und Österreicher sind so gut wie nie für Neuwahlen – entsprechende Umfragen gehen immer klar zugunsten der Regierung. Nun, in der aktuellen ÖSTERREICH-Umfrage der Lazarsfeld Gesellschaft sieht die Sache schon anders aus (1.000 Interviews am 24. und 25. 10., max. Schwankung 3,2 %): Zwar gibt es weiterhin eine Mehrheit gegen Neuwahlen – 43 % würden sie gern vermeiden. Aber schon 39 % sind für einen vorgezogenen Urnengang.

© oe24 ×

Warum, ist klar: Teuerung, Eskalieren des Asylstreits sowie ÖVP-Affären. Tatsächlich halten aktuell nur 20 % der Befragten die Zusammenarbeit der Regierung für „stabil und gut“ – 54 % hingegen sind vom Gegenteil überzeugt.

Opposition für Neuwahl. Doch wie sieht es bei den Parteien aus? Dass 80 % der Fans der Kanzlerpartei ÖVP gegen Neuwahlen sind, ist klar – doch schon 16 % sind mit ihrer eigenen Regierungspartei so unzufrieden, dass sie die Notbremse ziehen wollen, bei den Grünen wollen das 20 %.

Bei SPÖ und FPÖ gibt es klarerweise Mehrheiten für Wahlen: 52 % bei SPÖ- und 72 % bei FPÖ-Wählerinnen und Wählern.