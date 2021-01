Elternvertreter mit heftiger Kritik an „sehr verwirrendem Vorgehen“.

Der heutige Schulstart sorgt für Verwirrung bei den Eltern. Den 7. Jänner als ersten Schultag des Distance Learnings hätte man vor den Weihnachtsferien so kommuniziert, heißt es aus dem Bildungsministerium.Evelyn Kometter, Vorsitzende der Elternvereine, sieht das anders und beschwert sich in ÖSTERREICH: „Es wurden so viele verschiedene Starttermine angekündigt, dass sich niemand mehr auskennt." Dann lässt sie die Ankündigungen der Politik Revue passieren: „Zuerst hieß es, wir starten nach den Massentests am 11. Jänner mit Präsenzunterricht. Dann war es ein anderer Tag. Jetzt ist es wieder der 7. Jänner, aber nur im Fernunterricht."