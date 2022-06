Wählt auch Mikl-Leitner jetzt früher?

Wird nach dem Rückzug Platters auch in Niederösterreich früher gewählt?

St. Pölten. Nachdem Günther Platter in Tirol die vorzeitige Landtagswahl bekannt gegeben hat, liegt jetzt natürlich auch der Verdacht nahe, dass auch in Niederösterreich – dort soll im Jänner 2023 gewählt werden – die Wahlen vorverlegt werden. Denn: Auch in NÖ kämpft die ÖVP mit immer schlechter werdenden Umfragewerten und leidet unter den Dauer-Affären der Türkisen in Wien. Zuletzt aber dementierten Vertraute von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vorgezogene Neuwahlen.