FPÖ-Steiermark-Chef Mario Kunasek jubelt über den Wahlsieg und macht im oe24.TV-Interview einige Ansagen.

Mario Kunasek und seine FPÖ holten in der Steiermark klar den ersten Platz. "Morgen gibt es keinen blauen Montag", sagte Kunasek im oe24.TV-Interview. "Ich beginne gleich mit der Arbeit."

Zu Regierungsverhandlung

"Ich gehe offen in die Regierungsverhandlungen", macht Kunasek eine weitere Ansage. Er will jetzt Landeshauptmann in der Steiermark werden.