Warum der Burgenländer geht und mit Rendi-Wagner abrechnete. Ein Politik-Insider von Isabelle Daniel.

Der Brief von Hans Peter Doskozil an SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner war wohl das Gegenteil eines Liebesbriefes.



Dass der burgenländische Landeshauptmann nicht mehr als Vizechef der SPÖ-Bundespartei kandidieren wird, überraschte in der SPÖ freilich keinen. Der Zeitpunkt seines öffentlichen Schreibens hingegen schon.



Welche Debatte der Landeshauptmann lostreten wollte, und wen er jetzt um sich versammelt, lesen Sie HIER mit oe24plus.