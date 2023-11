So irre ist das Propaganda-Video der Hamas

Es sind Szenen, die abschrecken und auch Furcht auslösen. Die Hamas-Terroristen inszenieren ihre Hass-Videos der Freilassung von ihren Geiseln - alte und gebrehliche Menschen, Kinder, Frauen und Jugendliche - immer aufwendiger und immer irrer.

Die Szenen zeigen, dass die Hamas offensichtlich auch via Drohnen ihren Konvoi mit zwölf Geiseln am Dienstagabend im südlichen Khan Younis (Gazastreifen) video-überwachen und filmen.

2.20 Minuten lang filmen sich die Terroristen der Hamas diesmal gemeinsam mit jenen von der zweitgrößten Terrorgruppe im Gazastreifen - dem palestinian islamic Jihad - auf dem Weg zur Geisel-Übergabe an Rote Kreuz-Mitarbeiter. Auf dem gesamten Weg lang sieht man die Straßen voll mit Männern, Jugendlichen und Kindern mit Handys, die aufjohlen und ebenfalls mitfilmen.

Die Hamas-Terroristen "sind Monster", erzählt die Tante des 12-jährigen Franzosen Eitan, der bis Montagabend Geisel in Gaza war. Wie die Terroristen in Gaza den französischen Bub quälten und schlugen.

So quälte die Hamas 12-jährige Geisel in Gaza

Terrorizing and tormenting Jews is what passes for entertainment in Gaza. pic.twitter.com/6p0bhUltWg