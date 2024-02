Wer traut sich zum Opernball?

Viele Absagen - Opposition macht Ball zum Wahlkampfthema

Ausverkauft bis auf die letzte Karte geht am Donnerstag der 66. Wiener Opernball über die Bühne. Auch das offizielle Österreich tanzt auf: Bundespräsident Alexander Van der Bellen kommt genauso wie Bundeskanzler Karl Nehammer. Vor Ort sind viele ÖVP-Politiker: Europaministerin Karoline Edtstadler und Integrationsministerin Susanne Raab sind am Ball. Es kommt auch Außenminister Alexander Schallenberg - er hat eine eigene Loge, wie auch Arbeitsminister Martin Kocher. Der für Kultur zuständige Vizekanzler Werner Kogler lässt den Ball aus, ihn vertritt Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. Sie ist die einzige Grüne beim Ball. Ein möglicher Grund: Die Opposition tobt schon jetzt gegen den "opulenten Ball in Zeiten der Teuerung".

FPÖ tobt im Vorfeld, viele Minister sagen ab

Anfragen-Hagel. Gegenüber ÖSTERREICH sagt FPÖ-Kultursprecher Thomas Spalt: "Nehammer, Kocher und Schallenberg gönnen sich eine eigene Loge." Preis rund 30.000 Euro pro Loge, exklusive Speis und Trank. Das ärgert Spalt: "Die 'Teuerungstreiber' lassen sich am Opernball feiern! Letztes Jahr durfte der Steuerzahler fast 100.000 Euro für die OpernballNacht der Bundesregierung bezahlen. Die Präsidentenloge könnte von den Regierungsmitgliedern kostenlos benutzt werden und würde keine Kosten verursachen." Die FPÖ will mit Anfragen die Ausgaben der Regierung für den Ball herausfinden.

Heuer viele Absagen. Der Opernball-Besuch von Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) kostete im Vorjahr 45.785 Euro. Heuer hat er den Ballbesuch abgesagt. So wie auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und NÖ-Landeschefin Johanna Mikl-Leitner. Nicht beim Ball, aber bei den im Vorfeld kontrollierenden Polizisten ist Innenminister Gerhard Karner. (bra)

»Eiserne Lady« begleitet Kanzler

Sie gilt als hart in sicherheitspolitischen Fragen und beherzt gegen Wladimir Putin und dessen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Die Rede ist von der estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas. Die liberale Politikerin wird der Opernball-Gast von Bundeskanzler Karl Nehammer, bestätigt das Kanzleramt oe24.

© APA ×

Nehammer und seine Frau Katharina werden Kallas in ihrer Opernball-Loge bewirten. Davor wird der Kanzler mit seiner estnischen Amtskollegin am Donnerstag noch eine gemeinsame Pressekonferenz geben. Zur "eisernen Lady" wurde Kallas, weil sie schon vor dem Ukraine-Krieg vor Putin gewarnt hatte.