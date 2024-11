Westenthaler tobt wegen Haushaltsabgabe: "Amoklauf des ORF"

Wegen der Haushaltsabgabe tobt ein mächtiger Streit. Die FPÖ und ihr Stiftungsrat Peter Westenthaler sind sauer.

Westenthaler spricht von einem "Amoklauf". Er will die Zuseher vertreten - und deren Interessen.

Westenthaler ortet ein "Chaos pur". Nichts funktioniere bei der Haushaltsabgabe, stellt Westenthaler fest. Die Zahlungsaufforderungen sind in Westenthalers Augen ein "Skandal".

Will Haushaltsabgabe kippen

Der FPÖ-Stiftungsrat will die Haushaltsabgabe kippen. Der ORF soll eine alternative Finanzierung für den Sender finden. "Der Kampf geht weiter", kündigte Westenthaler schon vor der Sitzung des Stiftungsrates an.

Neue Gehaltsstruktur gefordert

Auch die Personalausgaben im ORF, sprich die Gehälter, will Westenthaler deckeln. Er will Kürzungen und eine neue Gehaltspyramide. Westenthaler will "Privilegien-Gehälter" abschaffen und den "einfachen" Mitarbeitern dafür mehr Geld geben.