Wien-Wahl - Grüne und NEOS präsentieren Kanddiaten

Partei-Großveranstaltungen im Zeichen auch der Bundespolitik

In Wien wählen am Samstag die Grünen und die NEOS ihre Listen für die am 27. April stattfindende Wien-Wahl. Die Regierungspartei NEOS trifft sich in der Ottakringer Brauerei zu einer Mitgliederversammlung, die Grünen in der Messe zu einer Landesversammlung. Die Veranstaltungen werden vermutlich auch im Zeichen der aktuellen Regierungsverhandlungen auf Bundesebene stehen.

NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger wird beim Listen-Event in Wien eine Rede halten, genauso wie Bundessprecher Werner Kogler bei den Grünen. In Sachen Spitzenkandidaturen zeichnen sich keine Überraschungen ab. Bei den NEOS wird wohl der Wiener Parteichef Christoph Wiederkehr, der seit 2020 auch Vizebürgermeister ist, am ersten Listenplatz stehen. Bei den Grünen bewirbt sich dafür Parteichefin Judith Pühringer.