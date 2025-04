Vormacht der SPÖ wurde verteidigt

So wählte Brigittenau.

Bezirksvorsteherin Christine Dubravac-Widholm SPÖ, bestritt ihre erste Wahl und konnte ihr Ergebnis mit 40,5% knapp halten. Auf dem zweiten Platz landete die FPÖ mit 19%, einem Plus von 12% und verwies die ÖVP überhaupt auf den 5. Platz. Barbara Pickl von den Grünen erzielte ein Plus von 2,5% und liegt mit 16,8% auf Platz drei. Vierter wurde die KPÖ mit 7,8% einem Plus von 5,1%. die ÖVP verlor 9% und muss sich mit dem fünften Platz begnügen. Neos legten 1,6 % zu und halten bei 6,7%.