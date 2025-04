Dönerpreisbremse: Junge SPÖ startet in Wahlkampf

Die Junge Generation Wien startet in den Wahlkampf - mit einem 3-Euro-Döner und politischen Gespräche an jedem Freitag.

Die Junge Generation Wien startet diese Woche in den Intensivwahlkampf für die Gemeinderatswahl am 27. April, wobei sie ein Zeichen gegen die Teuerung setzt. Unter dem Motto "Dein Döner, deine Stadt" gibt es ab sofort jeden Freitag in Kooperation mit ausgewählten Dönerläden den Döner um 3 Euro. Bei Spritzwein und alkoholfreien Getränken bietet sich außerdem die Gelegenheit, mit Vertretern der Jungen Generation Wien über die drängenden Themen in Wien zu diskutieren.

© 2025 Junge Generation in der SPÖ Wien

Die Dönerpreisbremse ist ein Augenzwinkern in einem ernsten Wahlkampf. "Gerade Junge Menschen haben die Teuerung besonders stark erlebt, bei den Mieten und den Lebensmitteln etwa. Wir Sozialdemokrat:innen akzeptieren die Inflation aber nicht als Naturgewalt, sondern setzen ihr gemeinsam mit Wiens jungen Menschen etwas entgegen – mit einem Internet-Meme, aber mit einer klaren Botschaft: Leistbares Leben ist eine Frage politischer Entscheidungen!", erklärt Alexander Ackerl, seit April 2022 Vorsitzender der Jungen Generation Wien .

Auftakt am Badeschiff

Am Freitag, den 4. April, starten die Junge Generation, die Sozialistische Jugend und die Gewerkschafter in der SPÖ gemeinsam bei einem Event am Badeschiff mit Bürgermeister Dr. Michael Ludwig in den Intensiv Wahlkampf. Anschließend schmeißen die Jugendorganisationen ab 22 Uhr eine Party im U4, Trinkpreis- und Dönerpreisbremse inklusive.

© 2025 Junge Generation in der SPÖ Wien

Inhaltlich betont die Junge Generation in ihrer Kampagne vor allem leistbares Wohnen für Junge, den Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit und mehr günstige Freizeitangebote. "Wir wollen eine Jugendquote bei der Vergabe von Smart-Wohnungen, Unterstützung beim Umzug in die 1. Wohnung, noch mehr Anstrengungen für Jugendbeschäftigung sowie faire Löhne und einmal monatlich günstigeren Eintritt in die von Wien geförderten Clubs für alle Jungen in Wien. Für Schüler:innen und Studierende fordert die JG Wien zudem eine günstigere Jahreskarte", zählt Ackerl die Kernforderungen der Parteijugend auf.