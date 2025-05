Emmerling soll Wiens Vizebürgermeisterin bleiben

Wiens Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling wird ihre Arbeit aller Voraussicht nach fortführen.

Die Wiener Neos sind sich einig: Sollte man in den kommenden in die Stadtregierung eintreten, wird Bettina Emmerling das Amt der Vizebürgermeisterin und Stadträtin ausführen. Die gebürtige Kärntnerin würde damit fortführen, was sie vor knapp drei Monaten begann.

"Jeder der Bettina Emmerling kennt weiß, dass sie für die beste Bildung brennt. Diese Leidenschaft und ihre langjährige Erfahrung als Bildungssprecherin und Klubobfrau machen sie zur logischen Vizebürgermeisterin der nächsten Stadtregierung, die unter anderem auch das Bildungsressort verantworten wird", so Christoph Wiederkehr, Landessprecher von Neos Wien. "Ich wünsche Bettina viel Erfolg für diese Aufgabe und bin mir sicher, dass sie in Wien wesentliche Reformen vorantreiben wird."

Seit 2015 ist Bettina Emmerling Mitglied des Wiener Gemeinderats und Landtages und fungierte als Bildungssprecherin der Partei und Klubobfrau der letzten fünf Jahre. Nach Christoph Wiederkehrs Wechsel ins Bildungsministerium übernahm sie das Amt der Vizebürgermeisterin und führte Neos Wien gemeinsam mit Selma Arapović durch den Wien-Wahlkampf, bei dem die Liberalen mit 10 Prozent für ihre Arbeit erhielten.

"Ich bin bereit, anzupacken"

"Ich bedanke mich für das große Vertrauen durch unsere Gremien. Über die Koalitionsvereinbarung müssen allerdings unsere Mitglieder abstimmen, und davor habe ich höchsten Respekt. Das Amt der Vizebürgermeisterin bringt viele Herausforderungen, aber vor allem Chancen. Gemeinsam mit Bildungsminister Christoph Wiederkehr werden wir dafür sorgen, dass die Schule ums Eck die beste Schule für alle Kinder ist", so Emmerling.

Am 7. Juni werden die Wiener Neos bei ihrer Landesmitgliederversammlung entscheiden, ob sie in die neue Stadtregierung eintreten. "Ich bin bereit, anzupacken und jeden Tag dafür zu arbeiten, dass die Wienerinnen und Wiener optimistisch in die Zukunft schauen können", so Emmerling abschließend.