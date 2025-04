Kampagne: Wiener Würstelstände werden zu Wahllokalen

Ein Zusammenschluss von Wiener Würstelständen unterstützt die "Pass Egal Wahl" am 21. und 22. April.

Im Rahmen der Wien-Wahl am 27. April findet auch die 11. "Pass Egal Wahl" statt. Ein Zusammenschluss von Wiener Würstelständen bewirbt die Kampagne, um ein Zeichen für Teilhabe, Demokratie, Austausch und Verbundenheit zu setzen und die Wahlaktion von SOS Mitmensch zu unterstützen.

Vor diesem Hintergrund verwandeln sich am 21. und 22. fünf Wiener Würstelstände in "Wahllokale" der Pass Egal Wahl. Unter dem Motto: "Weil deine Stimme nicht Wurscht ist" laden die Wiener Würstelstände alle Menschen ein, sich gemeinsam für Demokratie und Inklusion stark zu machen. Denn: Bei der Wiener Gemeinderats- und Landtagswahl 2025 haben über 610.000 Wiener kein Wahlrecht. Damit ist mehr als jede dritte in Wien lebende Person im Wahlalter aufgrund der Staatsbürgerschaft vom Wahlausschluss betroffen.

Prominente Unterstützung

Die Initiative wird von zahlreichen Promis begleitet. Zu den prominenten Unterstützern zählen unter anderem Jugo Ürdens, Fiio, Manuel Rubey, Simon Schwarz, Arash T. Rihani, Faris Rahoma, Aleksander Petrovic, Roman Gregory, Nunu Kaller, Magda Leeb, Gregor Seberg und viele mehr.

Die Initiative wird in Kooperation mit SOS Mitmensch durchgeführt, die seit 2013 Pass Egal Wahlen organisieren. Unterstützt wird die Initiative mit einer Werbekampagne von Studenten der Meisterklasse der Graphischen unter der Leitung von Judith Kroisleitner und Goran Golik und den Studentinnen Barbara Gieselberger und Sophie Hutter, der Filmproduktion FRAMES Network, der Druckerei Gerin und der Kommunikationsexpertin Ina Lins.