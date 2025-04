Auch am Tag vor der Wahl wird noch fleißig um Stimmen gekämpft.

Am Sonntag wird in Wien ein neuer Gemeinderat gewählt. Klarer Sieger wird sämtlichen Umfragen zufolge Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) sein. Dennoch kämpft auch er einen Tag vor der Wahl noch fleißig um Stimmen.

So war Ludwig am Vormittag im 19. Bezirk am Sonnbergmarkt, um letzte Unentschlossene für die SPÖ zu begeistern. Der Bürgermeister war aber nicht der einzige, der hier noch auf Stimmenfang ging.

Auch FPÖ war am Sonnbergmarkt unterwegs

Denn auch FPÖ-Spitzenkandidat Dominik Nepp - seine Partei dürfte sich laut Umfragen auf circa 23 Prozent verdreifachen - war am Sonnbergmarkt unterwegs. Die beiden Kontrahenten bekamen sich allerdings nicht zu Gesicht. Die Wahlkampfauftritte dürften sich nur kurz überschnitten haben.

Für Ludwig ging es etwa bereits wieder weiter in den nächsten Bezirk nach Hietzing.