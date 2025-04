Mahrer hat ein "unheimlich gutes Gefühl"

ÖVP-Spitzenkandidat Karl Mahrer gab zu Mittag mit einem "unheimlich guten Gefühl" in der VHS Landstraße seine Stimme ab.

Er spüre "echten Rückenwind", sagte er vor Journalistinnen und Journalisten. Auch erwarte er, sein Wahlziel zu erreichen - nämlich stark genug zu werden, damit die ÖVP in Wien wieder in Verantwortung kommt. Dazu strebt er eine "Feuerlöscher-Koalition" mit der SPÖ an.

Auf das durch Umfragen vorhergesagte deutliche Minus angesprochen, gab Mahrer zu, dass sich im Vergleich zu der Wahl im Jahr 2020 "diesmal etwas ändern" werde. Schließlich habe diese für die ÖVP im positiven Sinne ein "Rekordergebnis", für die FPÖ aber ein "Rekordminus" gebracht. Es gehe nun nicht nur um Prozente.