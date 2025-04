Mini-Gehalt: Strache darf Bezirksrat werden

Was hat HC Strache gezittert, jetzt steht fest: Sein Team HC hat mit Müh und Not je ein Mandat in Floridsdorf und Donaustadt errungen. Trotzdem verliert Strache jetzt Geld.

Ex-Vizekanzler und Ex-FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache kann am Ende doch nach der Wien-Wahl 2025 in eine Bezirksvertretung einziehen. In Floridsdorf holte sein Team HC 1,7% der Stimmen, in Donaustadt gerade noch 1,6 %. In beiden Bezirken hat er knapp 3 Prozentpunkte verloren. Aber es reicht noch für jeweils ein Mandat. Als einfacher Bezirksrat casht Strache - wenn er das Mandat annimmt - ab dann 578,10 Euro im Monat. Minus 1.000 Euro Besonders schmerzhaft für Strache ist der Verlust des Klubstatus. Schon ab 2 Mandataren in einer Bezirksvertretung kann man einen Klub bilden. Als Klubvorsitzender in der Bezirksvertretung hätte Strache rund 1.700 Euro (!) verdient. Jetzt erhält er mehr als einen Tausender weniger. Als Vizekanzler bewegte sich Strache noch in anderen Sphären, cashte rund 20.000 Euro brutto (14 Mal im Jahr). So viel verdient der Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) bezieht als Bürgermeister und Landeshauptmann ein Gehalt von 22.656,80 Euro (brutto, 14 Mal jährlich). Seine beiden Stellvertreter cashen 21.524 Euro. Die anderen Mitglieder der Stadtregierung verdienen als Stadträte 20.391,10 Euro. Die nicht-amtsführenden Stadträte 11.328,40 Euro. Einfache Gemeinderäte beziehen 8.609,60 Euro - und dürfen auch einen Brotberuf ausüben. 15.859,80 Euro gibt es für die Klubvorsitzenden der Gemeinderatsfraktionen und den Posten als 1. Präsident des Landtages. Bezirkskaiser verdienen fünfstellig im Monat Der Posten eines Bezirkskaisers (oder -Vorstehers) bringt 13.254,20 Euro. Der Stellvertreter erhält 5.664,20 Euro. Und ein einfacher Bezirksrat, wie es Strache nun werden könnte, erhält eben 578,10 Euro.