Noch bis 12 Uhr möglich: "Mündliche" Wahlkarten-Beantragung

Am heutigen Freitag gibt es noch bis 12:00 Uhr Mittag die Möglichkeit, seine Wahlkarte für die Wien-Wahl am Sonntag mündlich zu beantragen.

Wer am Sonntag nicht in sein Wahllokal gehen kann und doch noch an der Wien-Wahl teilnehmen will, der muss sich sputen. Bis 12 Uhr mittags kann man noch "mündlich" eine Wahlkarte im Wahlreferat (Magistrat) beantragen. Mit dieser ist die Briefwahl (aus dem In-oder Ausland) oder das Wählen auch in "fremden" Wahllokalen möglich. Wer sich seine Wahlkarte im Wahlreferat persönlich abholt, kann diese nicht nur zur Briefwahl oder zur Wahl abseits des "eigenen" Wahllokals verwenden, sondern den Stimmzettel dort auch sogleich ankreuzen und abgeben. Wird per Brief gewählt, muss der Stimmzettel bis spätestens am Wahltag um 17.00 Uhr einlangen.

Wie viele Wahlkarten dieses Mal ausgegeben werden, das steht dann am späteren Nachmittag fest. Beim letzten Urnengang 2020 waren es derer 382.214 - ein Rekord, der auch der damaligen Hochblüte der Corona-Pandemie geschuldet war, aufgrund derer sich weit mehr Wiener als je zuvor entschieden, ihre Stimme für die Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen per Briefwahl abzugeben. 2015 waren es nur 203.874 gewesen.