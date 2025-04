Nossek wird grünen Kurs im 18. Bezirk fortsetzen

So hat Währing gewählt.

Währing. Bezirksvorsteherin Silvia Nossek (Grüne) ist es gelungen, Währing zu einem grünen Bezirk - mit der höchsten Dichte an Straßenbäumen - zu machen. In ihrer Amtszeit konnten Projekte wie die Sanierung der Pötzleinsdorfer Allee, die Begrünung der Lindenallee in der oberen Kreuzgasse oder die Erweiterung des Kutschkermarkts erfolgreich umgesetzt werden.

ORF-Hochrechnungen nach darf Nossek ihren grünen Kurs fortsetzen, sie erreichte 43 Prozent der Stimmen und liegt vor ÖVP (17,9), SPÖ (15,5) und Neos (10,3).