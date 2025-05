Rathaus-SPÖ: Einigung mit Neos "in gut einer Woche"

Die Rathaus-Verhandlungen zwischen SPÖ und Neos sind in der Zielgeraden, wie es von offizieller Seite her heißt.

Vor einem Monat fanden in Wien die Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen statt. Rund vier Wochen später verhandeln SPÖ und Neos noch immer auf Hochtouren, um die neue (alte) Stadtregierung auf die Beine zu stellen. Dafür gab Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nach den Sondierungsgesprächen eine Frist von drei bis vier Wochen aus.

© APA/ROLAND SCHLAGER ×

Und tatsächlich, auf OE24-Anfrage hieß es am heutigen Montag aus SPÖ-Kreisen: "Die Verhandlungen sind in der Zielgeraden!" Demnach gehe es nun nur mehr "um Details", wobei mit einer Einigung "in gut einer Woche zu rechnen" sei.

© APA/HELMUT FOHRINGER ×

Die Einigung will man der Öffentlichkeit bekanntlich gemeinsam präsentieren. In den vergangenen Wochen drang aus den Regierungsgesprächen inhaltlich kaum etwas nach außen, wobei beide Parteien laufend die "guten Gespräche" bestätigten.