Wahlkampf-Start: Ludwig über Dächern Wiens, Nepp mit Gratis-Würstel und Kickl

Ab kommender Woche starten die Parteien offiziell in den Wien-Wahlkampf. Mit unterschiedlichen Auftakt-Veranstaltungen.

Der Wien-Wahlkampf kommt in die Gänge. Ab kommender Woche starten die Parteien dann auch offiziell. Den Anfang macht der Wiener ÖVP-Chef Karl Mahrer, der am Freitag, 21. März, mit seiner Wien-Rede in den Wiener Sofiensälen vor den ÖVP-Funktionären in den Wahlkampf startet - mit dabei ist auch die ÖVP-Bundesspitze inklusive Kanzler Christian Stocker.

Karl Mahrers Wien-Rede wird in den Wiener Sofiensälen stattfinden. © Sofiensäle ×

Ludwig eröffnet SPÖ-Wahlkampf über den Dächern Wiens

Am Montag darauf lädt der Wiener Bürgermeister und SPÖ-Spitzenkandidat Michael Ludwig unter dem Titel "Jetzt geht's um Wien" um 10 Uhr am Vormittag ins K47. Über den Dächern Wiens wird Ludwig seine "zentralen Zukunftsprojekte" für die Stadt präsentieren - von Arbeit über Gesundheit bis Wirtschaft. Der Bürgermeister wird sich dabei jedenfalls überparteilich und staatstragend präsentieren und keine Attacken gegen andere reiten, ist aus seinem Umfeld zu hören

Die SPÖ lädt für eine Wahlkampfveranstaltung ins K47. © k47.Wien ×

FPÖ startet mit Gratis-Würstel und Bier

Als Letzter im Bunde eröffnet FPÖ-Spitzenkandidat Dominik Nepp am Freitag, 28. März, dann den blauen Wahlkampf am Pius-Parsch-Platz ausgerechnet in Ludwigs Heimatbezirk Floridsdorf.

FPÖ-Wahlkampfveranstaltung am Pius-Parsch-Platz © FPÖ ×

Bei Gratis-Würstel und Bier wird neben Nepp und der John-Otti-Band auch FPÖ-Chef Herbert Kickl eine Rede halten.