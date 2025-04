Wahlmotive: Diese Themen waren entscheidend

Während die SPÖ vor allem mit Sozial-Themen punkten konnte, legten FPÖ- und ÖVP-Wähler viel Wert auf Sicherheit, Migration und Jugendkriminalität.

Die Kern-Themen der Parteien waren bei der Wien-Wahl am Sonntag für den Großteil der Wähler mitentscheidend. Das ergibt sich aus einer Wahlmotiv-Abfrage der Lazarsfeld-Gesellschaft (784 Befragte am 26. und 27. April).

© oe24 ×

So waren für SPÖ-Wähler etwa die Themen "Gesundheit & Pflege absichern" sowie "Leistbares Wohnen" die größten Wahlmotive. Bei FPÖ- und ÖVP-Anhängern wurde wenig überraschend "Sicherheit und Kriminalität" am häufigsten genannt. Bekämpfung der Jugendkriminalität sowie Zuwanderung und Asyl waren bei beiden Parteien ebenso in den Top 3.

© oe24 ×

© oe24 ×

Eine kleine Überraschung gab es bei den Grünen. Denn nicht Klima- und Umweltschutz war das meistgenannte Wahlmotiv, sondern "Leistbares Wohnen". Maßnahmen gegen den Klimawandel landeten allerdings gleich auf Platz 2 vor dem Ausbau des öffentlichen Verkehrs.

© oe24 ×

© oe24 ×

Das Hauptwahlmotiv bei den NEOS war "Gesundheit und Pflege absichern". Dahinter folgte die Bekämpfung der Jugendkriminalität. Erst auf Platz 3 landete das Kern-Thema der Pinken: Bildung.