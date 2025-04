Wien-Wahl: Schwerer Vorwurf der FPÖ

In einem Wahlsprengel in der Seestadt in Wien Donaustadt sei ein Ordner beobachtet worden, als er Wahlberechtigte animiert haben soll, die SPÖ zu wählen, sagt die FPÖ. Die Freiheitlichen wollen den Fall zur Anzeige bringen.

Ein Wahlordner soll in einem Wahllokal in der Seestadt die Wähler aufgefordert haben, die SPÖ zu wählen. Außerdem soll er Kindern SPÖ-Gummibärchen in die Hand gedrückt haben. Das berichtet der Wiener FPÖ-Landesparteisekretär Lukas Brucker. "Ein Foto dieses Ordners liegt der FPÖ vor", heißt es in einer Aussendung Bruckers und des Spitzenkandidaten der FPÖ-Donaustadt Toni Mahdalik. "Wir fordern eine lückenlose Aufklärung dieses Skandals und harte Konsequenzen", so Brucker und Mahdalik in der Aussendung weiter. Die Freiheitlichen wollen den Fall zur Anzeige bringen. "Betreffender Ordner abgezogen" Das Social-Media-Team der Stadt Wien antwortete auf den Tweet des FPÖ-Sprechers. "Der betreffende Ordner wurde bereits abgezogen, und das zuständige Magistratische Bezirksamt erstellt eine Niederschrift", heißt es im Posting.