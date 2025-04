Zankl sammelt Stimmen mit neuen Parks in Meidling

Viele neue Bauten und eine Wohnungsschwemme verzeichnete Meidling in den vergangenen Jahren. Das machte neue Grünräume nötig.

Meidlings Bezirksvorsteher Wilfried Zankl (SPÖ) hatte in den vergangenen Jahren das Vergnügen viele neue Parks zu eröffnen, weil durch eine rege Bautätigkeit im Bezirk einfach mehr zusätzliches Grün nötig war.

Guter Draht dank Mitmach-Projekten

Die Bevölkerung konnte dabei meist mitgestalten, was Zankl einen guten Stand als Bezirksvorsteher brachte. Er hält derzeit 26 Sitze in einem sehr bunten Bezirksparlament, gefolgt von der ÖVP mit 10 Sitzen und den Grünen mit 9 Vertretern. Die ÖVP setzt mit ihrem Spitzenkandidaten Lorenz Mayer auf mehr Sicherheit im Bezirk. Vor allem der Bahnhof Meidling ist immer wieder in der Kritik, weil Fahrgäste sich an Obdachlosen und Drogensüchtigen stoßen. Ob die Grünen unter Frontfrau Tanja Grossauer-Ristl, die für mehr Bäume - speziell auf der Meidlinger Hauptstraße - und mehr Radwege eintritt, bleibt abzuwarten.