Grüne wollen Greta-Thunberg-Schule für Wien

Wien. Die grüne Bezirksvertretung möchte das ehemalige Spital Gersthof in einen Bildungscampus umwandeln. Laut Twitter-Posting soll der neue Bildungsstandort nach der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg benannt werden. "Wir wollen in #Hernals einen gemeinsamen Bildungsstandort für 2- bis 18-Jährige. Eine Schule mit Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit, sowohl was das Gebäude und den Baumbestand, als auch das pädagogische Konzept betrifft," so Karin Prauhart, Spitzenkandidaten der Grünen im 17. Wiener Gemeindebezirk.

Ein "Greta-Thunberg-Bildungscampus" für 2- bis 18-Jährige: "Wir müssen jetzt die Weichen stellen, damit wir in #Hernals einen neuen Bildungsstandort bekommen," fordert Karin Prauhart, Spitzenkandidatin der Grünen Hernals.https://t.co/RxlC9cGzC1 #schulbeginn pic.twitter.com/jHuIVhecvN — Die Grünen Hernals (@GrueneHernals) September 7, 2020

Laut Prauhart hätte Hernals im Vergleich zu Währing zu wenig Schulplätze. Die grüne Spitzenkandidatin machte ebenfalls darauf aufmerksam, dass der Zubau in der Geblergasse seit Jahren auf sich warten lasse. "Visionär wäre es, in Kooperation mit der Stadt Wien einen Bildungscampus umzusetzen, der die Schranken zwischen Kindergarten, Volksschule, NMS und Gymnasium, Freizeit-, Ferien- und Nachmittagsbetreuung aufhebt,“ so Karin Prauhart