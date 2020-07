Strache zur Wien-Wahl: "Ich will Dritter werden"

HC Strache im großen oe24.TV-Interview zu seinen Plänen im Wien-Wahlkampf.

Wien. Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache zeigt sich bei Fellner! LIVE optimistisch, mit seiner neuen Liste die nötigen Unterstützungserklärungen für die Wien-Wahl zu sammeln und bei der Wahl selbst dann auch ein fulminantes Comeback zu feiern. Strache visiert sogar hinter der SPÖ und ÖVP den dritten Platz an und möchte damit sowohl die Grünen als auch die FPÖ hinter sich lassen.

ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner: Was hat man davon, wenn man HC Strache unterstützt?

HC Strache: Wir werden sicherlich eine Stärke erhalten, dass wir in der ersten Reihe zu sitzen. Wir wollen die prozentuelle Zweistelligkeit, um eine starke Oppositionskraft zu sein. Die Menschen haben ja wahrgenommen, dass es im Rathaus eine gute Vertretung braucht. Heute haben wir einen Ludwig, der im Schlafwagen sitzt und eine Hebein, die als Vizebürgermeisterin machen kann, was sie will. Da passieren ja Verrücktheiten wie der Swimming Pool am Gürtel.

oe24.TV: Der Swimming Pool stört Sie?

Strache: Das ist ja absurd – ausgerechnet am Gürtel, wo links und rechts die Autoschlangen vorbeiziehen.

oe24.TV: Sie wollen ja eine Proteststimmung bei dieser Wahl hineinbringen, richtig?

Strache: Es geht nicht nur um Protest. Was tut den Mächtigen besonders weh, eine Stimme für HC. Da ist plötzlich eine politische Kraft da. Ich bin derjenige, wo offenbar die Panik so groß ist, dass man permanent versucht, mit irgendwelchen Verleumdungen mich anzuputzen.

Strache in Umfrage bei 5 Prozent

Die aktuelle Umfrage von Research Affairs für ÖSTERREICH (412 Online-Interviews von 6. bis 9. Juli, Schwankungsbreite bis zu 4,9 %) zeigt, dass sich der Trend zur SPÖ in Wien offenbar verfestigt: Michael Ludwig kann mit derzeit 38 Prozent in der Sonntagsfrage um zwei Punkte zulegen und baut den Vorsprung auf Gernot Blümels ÖVP aus, die ein Prozentpünktchen abbaut und bei 23 Prozent landet.

Bei den Grünen ist man weiter mit 15 Prozent von den zuletzt 20,7 Prozent bei der Nationalratswahl meilenweit entfernt – schuld daran ist offenbar, dass die Persönlichkeitswerte von Birgit Hebein vernichtend sind: Nur 10 Prozent würden sie direkt zur Bürgermeisterin wählen, Blümel würden 21 Prozent wählen und Ludwig sogar sensationelle 44 Prozent – er steigt damit in die Sphären von Michael Häupl in dessen Hochblüte auf.

Auch wenn HC Strache in den Persönlichkeitswerten mit 8 Prozent in der Direktwahl klar vor Dominik Nepp (6 %) liegt, droht dem Team HC Strache jetzt ein Debakel: Mit nur mehr fünf Prozent in der Umfrage steht seine Liste an der Kippe zum Rausfliegen aus dem Wiener Gemeinderat. Erreicht er nur 4,9 Prozent, hat Strache kein Mandat und seine Polit-Karriere wäre damit wohl endgültig aus.