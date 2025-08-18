Wirbel um "abgesagte" Filmpremiere über jüdisches Leben

Die Absage der geplanten Premiere eines Dokumentarfilms über jüdisches Leben im heutigen Salzburg durch das Salzburger Programmkino "Das Kino" sorgt für harsche Kritik der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG) Salzburg, Steiermark und Kärnten.

Präsident Elie Rosen sprach in einer Aussendung am Sonntag von einem "fatalen Signal". Die Geschäftsführerin des Kinos führte hingegen organisatorische Gründe an: Die Filmvorführung sei nicht abgesagt, sondern nur verschoben worden.

Rosen betonte in seinem Schreiben, dass man offenbar an einem Punkt angelangt sei, "an dem sich manche nicht mehr mit jüdischen Themen - und in der Folge wohl auch nicht mehr mit Juden selbst - zeigen oder gar beschmutzen wollen". Es wecke Erinnerungen an die NS-Zeit, als jüdische Stimmen und jüdische Kunst systematisch ausgegrenzt, ihre Werke als "verbotene Filme" und "unerwünschte Kultur" gebrandmarkt wurden.

"Wichtiger Film"

Für die 60-minütige Doku "Wir sind noch da - Juden in Salzburg" haben die beiden Filmemacherinnen Joyce Rohrmoser und Sina Moser in der Stadt Salzburg lebende Jüdinnen und Juden interviewt. Der Film hätte am 28. August im "Das Kino" erstmals vorgeführt werden sollen - samt einer Diskussion mit den beiden Regisseurinnen und IKG-Präsident Rosen. "Ich bin der Meinung, dass der Film wichtig ist und gezeigt werden sollte", sagte Kino-Geschäftsführerin Renate Wurm zur APA. "Ich habe mich nach Rücksprache mit den beiden Filmemacherinnen aber dazu entschieden, die Veranstaltung zu verschieben. Beide waren damit auch einverstanden."

Sie selbst sei am 28. August bei einem Festival in Venedig und nicht in Salzburg. "Es ist aber Chefinnensache, für die Sicherheit der Besucher zu sorgen. Da geht es um Sicherheitsvorkehrungen, die wir sonst im Kino nie brauchen", betonte Wurm in Hinblick auf die Proteste bei der diesjährigen Eröffnung der Salzburger Festspiele. Ein neuer Termin für die Filmvorführung nannte sie gegenüber der APA noch nicht. Und: IKG-Präsident Rosen habe kein einziges Mal mit ihr gesprochen.

Neuer Termin dürfte bald stehen

"Ich bin zutiefst enttäuscht, weil wir schon einen Termin hatten", sagte die Filmemacherin Joyce Rohrmoser, sie ist selbst Jüdin, zur APA. Wenn, dann hätte man die Vorführung nur um wenige Tage verschieben dürfen, nicht auf unbestimmte Zeit. Sie habe aber die Hoffnung nicht aufgegeben, dass der Film zeitnah gezeigt werde. Das dürfte nun wohl auch der Fall sein: "Wir appellieren an das Kino, so schnell wie möglich einen Ersatztermin zu finden", sagte ein Sprecher von SPÖ-Bürgermeister Bernhard Auinger auf APA-Anfrage. Man gehe davon aus, dass in Kürze ein neuer Termin für die Premiere bekannt gegeben werde.

Bereits am vergangenen Freitag hatte IKG-Präsident Rosen den Besitzer einer Pizzeria in Seekirchen am Wallersee (Flachgau) scharf kritisiert, weil sich der Mann geweigert haben soll, eine israelische Familie zu bedienen. Der Wirt habe die Gäste mit dem Hinweis, "ihr hungert die Menschen in Gaza aus", aus dem Lokal geworfen - ein Vorwurf, der vom Gastronomen selbst entschieden zurückgewiesen wurde.