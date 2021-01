Mittlerweile sind 113.000 Pfizer-Impfstoffe ungenutzt in Kühlanlagen gelagert.

Er habe immer gesagt, dass ab Mitte Jänner „gleichzeitig" in allen Pflegeheimen geimpft werde, erklärte am Montag der Impfkoordinator des Gesundheitsministeriums, Clemens Martin Auer.Der Haken: Ursprünglich hätte die Zulassung des Pfizer-Impfstoffes erst im Jänner kommen sollen. Das grüne Licht gab es aber bereits am 21. Dezember.Am 30. Dezember erhielt Österreich 53.000 weitere Pfizer-Impfstoffe. Allerdings meldete das Gesundheitsministerium diese nicht umgehend ein. Der Impfstoff wurde stattdessen schlicht in den speziellen Kühlanlagen von Pharmakonzernen in Österreich gelagert.