Wirbel um Schallenberg-Interview in der ZiB2

Außenminister Schallenberg sorgt mit einem Vergleich für Aufregung.

Die Ukraine-Krise spitzt sich weiter zu. Am Sonntag war dazu Außenminister Alexander Schallenberg zu Gast in der ZiB2. Der Ex-Kanzler betonte, dass auf diplomatischer Ebene alles unternommen werde, eine kriegerische Auseinandersetzung zu vermeiden. Bezüglich angedrohter Sanktionen gegen Russland betonte er, dass "Abschreckung und Dialog" das richtige Mittel sei. Wenn es aber zu militärischen Aktionen Russlands komme, "wird es massive Sanktionen geben, die wir nicht wünschen, aber wir werden sie machen müssen". Für Schallenberg gebe es um eine "rote Linie", das Völkerrecht. Denn auch Österreich habe 1938 [Anschluss an Nazi-Deutschland] am eigenen Leib erlebt, wie es sei, "wenn man alleingelassen wird".

Schallenberg ergänzte, dass die Sicherheit der Ukraine auch die unsere sei. Lemberg oder die ukrainische Grenze sei näher zu Wien als Vorarlberg. "Das ist nicht irgendwo weit weg von uns", sondern das sei in unserer unmittelbaren Nachbarschaft, so Schallenberg.

Opfermythos

Schallenbergs Vergleich mit dem Jahr 1938 sorgte vor allem auf Twitter für große Empörung. Viele User kritisieren, dass der Außenminister damit am Opfermythos festhalte - Neos-Politikerin Henrike Brandstötter wirft Schallenberg sogar "Geschichtsrevisionismus" vor.

"Wir haben 1938 selbst erlebt, wie es ist alleingelassen zu werden", sagt @a_schallenberg in der #zib2 zur Ukraine-Krise und betreibt Geschichtsrevisionismus. — Henrike Brandstötter (@brand_rede) February 20, 2022

#Schallenberg pflegt den Opfermythos Österreichs. Immer, wenn man glaubt noch tiefer geht es nicht mehr, wird man doch überrascht. #zib2 — Alexa Jirez ????️???? (@AlexaJirez) February 21, 2022

Schallenberg beweist wieder einmal mehr, dass er keine Ahnung von Politik, Geschichte und dem wahren Leben hat (genauso wie die restliche türkise Truppe) … it‘s time for a change — Mitja Mik (@MitjaMik) February 21, 2022