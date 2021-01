Immer mehr Fälle der neuen Variante werden im Umfeld der Lifte im Zillertal entdeckt.

Von einer Entspannung der Corona-Lage ist trotz harten Lockdowns weiter nichts zu sehen. Am Sonntag gab es erneut 1.202 Corona-Neuinfektionen – fast 200 mehr als am Sonntag der Vorwoche.Auch in der Regierung wird man angesichts dieser Zahlen zunehmend nervöser.Heute finden im Bundeskanzleramt gleich drei Gipfeltreffen statt, bei denen die aktuelle Corona-Lage „evaluiert" werden soll.