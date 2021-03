Wohnzimmer-Test als Eintritts-Test für Schanigarten erlaubt

Mit Wohnzimmertest kommt man ab 27. März in Schanigarten.

Im Interview mit oe24.TV (Ausstrahlung heute 21 Uhr bei FELLNER! LIVE) kündigt ÖVP-Tourismusministerin Elisabeth Köstinger an, dass die nun in den Apotheken gratis erhältlichen "Wohnzimmertests" auch als Eintrittstests für die Gastronomie gültig sein werden.



Ab 27. März wird man demnach mit einem negativen Wohnzimmertest in den Schanigarten gehen dürfen.



