Ein Umfrage-Desaster für FPÖ und Regierung

Ein Kommentar von oe24-Chefredakteur Niki Fellner.

In der neuen ÖSTERREICH-Umfrage der Lazars­feld-Gesellschaft gibt es nur eine Gewinnerin:

• Pamela Rendi-Wagner und die SPÖ können auch diese Woche wieder zulegen. In der Sonntagsfrage ist die SPÖ mit 31 % jetzt sogar schon mit 8 % Vorsprung auf die ÖVP auf Platz 1. Das ist in einem normalen Wahlkampf uneinholbar. Rendi-Wagner kann sich schon mal auf das Kanzleramt vorbereiten – umso mehr, als sie mittlerweile auch in der Kanzlerfrage schon deutlich vor dem amtierenden Kanzler Karl Nehammer liegt.

Sonst gibt es in der aktuellen Umfrage eigentlich nur Verlierer:

• Die ÖVP kann zwar leicht auf 23 % zulegen und ist damit immerhin wieder auf Platz 2. Aber: Dass Nehammer von Rendi bei der Kanzlerfrage Woche für Woche mehr abgehängt wird, ist für die Türkisen dramatisch.

• Die FPÖ und Herbert Kickl erwischt es am stärksten. Gleich 2 % Minus, nur noch Platz 3. Damit ist der Aufwärtstrend der Blauen (vorerst) einmal gestoppt. Das wird den Kickl-Kritikern in der Partei weiter Aufwind geben. Aber es wäre nicht Kickl, wenn er nicht zum Gegenschlag ausholen würde.

• Die Grünen fallen mit 9 % sogar unter die 10-%-Marke. In den Rohdaten sind sie überhaupt nur noch bei 6 %! Wenn das so weitergeht, müssen sie bei einer Neuwahl um den Wiedereinzug zittern.

• Und: Gleich 53 % sind mit der Regierung unzufrieden – ein Katastrophen­wert. In jedem anderen Land müsste diese Regierung abdanken.