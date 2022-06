Umfrage-Erdbeben: SPÖ am Weg ins Kanzleramt – ÖVP und Grüne vor Aus!

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Die aktuelle politische Umfrage, die Ihnen ÖSTERREICH jetzt wieder jeden Sonntag präsentiert – ab sofort in Kooperation mit der hoch angesehenen Lazarsfeld Gesellschaft und 2.000 (!) Interviews pro Welle (dem höchsten und verlässlichsten Umfrage-Sample, das es in Österreich je gab), bringt in dieser Woche ein politisches Erdbeben:

ÖVP fällt Richtung 20 %, FPÖ bleibt sogar darunter

Die SPÖ legt auf 30 % der Stimmen zu, befindet sich damit auf direktem Weg ins Kanzleramt und könnte sich derzeit ihren Koalitionspartner aussuchen: Entweder Rot-Schwarz mit einer schwer geschlagenen ÖVP oder ein rot-grün-pinkes Experiment einer Links-links-Mitte-Regierung.

Das Geheimnis hinter diesen Daten ist schlicht und einfach die Teuerung, unter der – laut Umfrage – bereits über 70 % der Österreicher persönlich leiden. SPÖ und Neos sind die Einzigen, die den Menschen Konzepte und Initiativen gegen die Teuerung anbieten.

ÖVP und Grüne dagegen, die seit Wochen jede Maßnahme gegen die Teuerung blockieren und jetzt wie zum Hohn „Gespräche“ über einen 250-Euro-Bonus für Oktober ankündigen, befinden sich mit ihrem unmenschlichen Teuerungs-Kurs auf einem Selbstmord-Trip. Die gesamte Regierung hat nur noch 31 Prozent der Wähler hinter sich. Das bedeutet in jeder ­Demokratie: abtreten und Neuwahlen zulassen – denn es wird für Schwarze und Grüne noch schlimmer kommen.

Schickt ÖVP doch noch Kurz oder Hanni ins Rennen?

Was schließen wir aus dieser hoch-explosiven Umfrage:

Pamela Rendi-Wagner hat den Kampf gegen die eigene Partei gewonnen. Sie ist jetzt die Favoritin als nächste Kanzlerin. Denn, so sagt es Ludwig: „Erfolg macht sexy!“ Karl Nehammer hat keine Chance mehr. Umfragetechnisch ist er „tot“. Seine fehlende Empathie bei der Teuerung und sein „Verlierer-Image“ machen ihn weitgehend unwählbar. Die ÖVP kann die nächste Wahl gegen Rendi nur noch gewinnen, wenn sie Sebastian Kurz zu einer Polit-Auferstehung überredet. Oder wenn sie Hanni Mikl-Leitner höchstpersönlich ins Rennen schickt. Auch die FPÖ wird ihren Obmann wechseln müssen, wenn sie um den Kanzler mitfighten will. Kickl polarisiert viel zu sehr und ist als Corona-Rambo für die meisten unwählbar. Die FPÖ braucht eine neue Linie als „Partei für die Menschen und gegen die Teuerung“. Die Grünen kann man vergessen. Ihr jüngster Streich, der Klima-Ministerin eine 143.000 Euro teure, stromfressende Klima-Anlage aus Steuergeld zu kaufen, wird sie noch weiter abstürzen lassen. Unsere Grünen können (im Gegensatz zu den deutschen) einfach nicht regieren. Die Neos dagegen könnten zur 15-%-Partei werden und damit sogar eine rot-pinke Regierung (nach Wiener Vorbild) ohne die bei der SPÖ so verhassten Grünen denkbar machen.

So oder so – die neue ÖSTERREICH-Umfrage verspricht politisch explosive Zeiten …