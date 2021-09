Wir stehen vor dem nächsten Corona-Debakel

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Der neue Gesundheitsminister Mückstein steht vor schweren Wochen: Er fährt unser Land derzeit planlos, chaotisch und untätig in den nächsten Lockdown. Und er macht dabei alle Fehler, die uns schon im Vorjahr in die Corona-Herbstkrise geführt haben, noch einmal. Diese Regierung hat aus dem letzten Jahr NULL gelernt.

Größter Fehler und größter Skandal: Zigtausende Urlauber, die aus den Corona-Hotspots Kroatien, Montenegro, sogar aus der Türkei mit dem Auto zurückkommen, passieren derzeit völlig unkontrolliert unsere Grenze und bringen fröhlich das Urlaubs-Virus in unser Land.

Es ist eine Schande, dass das Gesundheitsministerium es nicht geschafft hat, in 12 Monaten eine moderne App aufzubauen, mit der jeder Urlaubs-Rückkehrer einen aktuellen Test oder seine Impfung nachweisen kann. Und es ist ein Skandal, dass an den Autobahn-Grenzen diese Tests & Impfungen nicht lückenlos kontrolliert, sondern die Neu-Infizierten in unser Land hereingewunken werden.

Jetzt haben wir das Mückstein-Debakel: Die Infektionszahlen steigen und sie werden nächste Woche noch dramatisch weitersteigen, wenn die Schüler – und hier viele Immigrationskinder – getestet werden.

Die Regierung, die wieder den ganzen Sommer im Kampf gegen Corona verschlafen hat, wird bei ihrer Krisen-Sitzung am Mittwoch entscheiden müssen, welche Strategie sie wählt:

Augen zu und durch – weiter ein „normales“ Leben, auch wenn die Infektionszahlen Richtung 10.000 steigen – so wie das die Dänen tun. Dann brauchen wir aber mehr – sprich über 70 % – Geimpfte. Dann brauchen wir endlich (!) eine große Werbe-Kampagne fürs Impfen – aber auch die hat Mückstein verschlafen. Österreich ist das einzige Land der EU ohne Impf-Werbung vom Gesundheitsminister.

Oder aber es kommt der Lockdown für alle Ungeimpften. Heißt: Gastro, Veranstaltungen, „normales“ Leben nur mehr für Geimpfte. Das könnte letztlich zu Mücksteins Rücktritt führen – denn dann hat er mit seiner völlig unfähigen grünen Regierungs-Fraktion unser Land in die nächste große Corona-Krise geführt.