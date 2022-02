Zickzack von der Impfpflicht zur vollen "Freiheit"

Ein Kommentar von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner.

Die Regierung hat also spät aber doch vor ihren Wählern kapituliert. Mit der immer deutlicheren Gefahr konfrontiert, bei kommenden Wahlen in den wichtigsten Bundesländern und einer immer wahrscheinlicher werdenden Neuwahl noch vor dem Sommer von den Bürgern heftigst abgestraft zu werden (in Waidhofen verlor die ÖVP kürzlich 17 Prozent an die MFG), haben Kanzler Nehammer und sein "Hausarzt" Mückstein ihrem Corona-Zickzack-Kurs einen neuen Höhepunkt verpasst: Sie steuern das Land direkt von der brutalsten Impfpflicht Europas in den großzügigsten "Freedom Day" Europas.



Alles wird abgeschafft, was schon seit Wochen unnötig erscheint - und alles darf wieder öffnen: Die Kultur- und Pop-Events, die Nachtgastro und die Disco, sogar die Ungeimpften dürfen wieder überall hin.



Den ganzen Kommentar von ÖSTERREICH-Herausgeber Wolfgang Fellner lesen Sie HIER mit dem oe24plus-Abo. Jetzt anmelden!