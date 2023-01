Zadic nimmt ORF-Übersetzungspanne um Shiffrins Periode aufs Korn

Nach Mikaela Shiffrins Riesentorlauf-Sieg am Kronplatz unterlief ORF-Kommentator Peter Brunner ein peinlicher Übersetzungsfehler. Nun zeigt sich auch Justizministerin Alma Zadic bei ihrem ''monthly cycle''.

Im Interview nach ihrem 84. Weltcup-Thriumph sprach US-Superstar Shiffrin über die widrigen Umstände, die sie bei ihrer Siegerfahrt begleitet hatten. Sie sei aufgrund ihres monatlichen Zyklus, also ihrer Periode, von Müdigkeit geplagt gewesen ("unfortunate time of my monthly cycle"). ORF-Mann Brunner schaltete in der Simultanübersetzung nicht und verstand Shiffrins Aussage als monatliches Radfahren, zu dem sie im Moment nicht komme.

Die Panne sorgte auf Social Media für Belustigung, auch Shiffrin selbst nahm es mit Humor und reagierte mit einem Instagram-Video.

Nun wendet sich Justizministerin Alma Zadic via TikTok an die US-Dame: "Hi Mikaela Shiffrin, alles Gute für dein nächstes Rennen. Danke, dass du über deinen monatlichen Zyklus sprichst", sagt die Grüne in perfektem Englisch. Der Clou: Zadic radelt währendessen auf dem Fahrrad-Ergometer – eine klare Anspielung auf Brunners Übersetzungs-Fauxpas. "Es sollte normal sein, über den monatlichen Zyklus zu sprechen. Und wie fast alle Frauen radle auch ich einmal im Monat", meint Zadic mit einem Grinsen.