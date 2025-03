Zahlen zur Wien-Wahl: 1,4 Millionen dürfen Kreuzerl machen

Nachdem das sogenannte Berichtigungsverfahren zur Wien-Wahl abgeschlossen wurde, liegen nun die endgültigen Zahlen der Wahlberechtigten vor.

Bei der Gemeinderatswahl am 27. April dürfen laut Rathaus-Angaben 1,109.936 Personen ihre Stimme abgeben. Bei den gleichzeitig stattfindenden Bezirksvertretungswahlen werden es 1,374.712 Menschen sein, da auch 264.776 nichtösterreichische EU-Bürgerinnen und Bürger zu den Urnen schreiten dürfen.

Laut dem für Wahlen zuständigen Stadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) stehen am Wahltag 1.504 Wahllokale in der Zeit zwischen 7.00 und 17.00 Uhr zur Verfügung. Davon werden in den Wiener Spitälern und Pflegeeinrichtungen 10 Wahlsprengel eingerichtet. Bis auf wenige Ausnahmen sind die Wiener Wahllokale barrierefrei erreichbar. Um dies zu ermöglichen, wurden seit der Wien-Wahl 2020 einige Lokale verlegt. Die Stadt empfiehlt, sich rechtzeitig über eventuelle neue Standorte zu informieren.

Wobei die Adresse des zuständigen Wahllokals auch in der "Amtlichen Wahlinformation" zu finden ist, die den wahlberechtigten Wienerinnen und Wienern rund zwei Wochen vor der Wahl per Post zugestellt wird.