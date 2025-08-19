Alles zu oe24VIP
ZiB 2 - Experten-Duo einig: "Putin will keinen Frieden!"
© Screenshot

Nachrichtensendung

ZiB 2 - Experten-Duo einig: "Putin will keinen Frieden!"

19.08.25, 21:45
In der Nachrichtensendung wurde über Chance auf Frieden in der Ukraine diskutiert.

Moderator Stefan Lenglinger führte durch die Sendung vom 19.8. Das Topthema war das Treffen der europäischen Delegation bei US-Präsident Donald Trump.

Mehr zum Thema

Experten-Duo zu Gast

Doch, wie ist das Treffen tatsächlich einzuschätzen? Die Atmosphäre soll gut gewesen sein. Doch, so Lenglinger, gebe es nun mehr Fragen als Antworten. Wie sieht es mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine aus? Wird es zum Treffen zwischen Putin und Selenskij kommen? Einschätzungen gaben Ljudmilla Melnyk, Leiterin des Ukraine-Programms am Institut für europäische Politik und Militärexperte Franz-Stefan Gady: "Der Frieden hängt von Russland ab!"

Russland lässt nicht ab

Franz-Stefan Gady sagte, dass "Putin es nicht ernst meint mit den Verhandlungen. Russische Ziele in diesem Krieg sind nicht erreicht." Es würde weitere Vorrückung der Frontlinie geben. Der Experte habe kein Indiz für ein Ablassen der russischen Truppen. "Russland ist daran interessiert, dass die Sanktionen nicht mehr werden. Russland spielt weiterhin ein Spiel. Ich sehe kein Signal, dass Russland an Frieden interessiert ist." so die Einschätzung von Ljudmilla Melnyk.

"Territoriale Zugeständnisse würden ein Chaos auf der ganzen Welt auslösen," erklärt Melnyk weiter Dann könnten alle Länder gewaltvoll Grenzen verschieben.

Lenglinger fragt nach der Alternative: Sicherheitsgarantien für die Ukraine sollten erarbeitet werden. "Dann werde der Frieden bald kommen."

Würde Europa Krieg mit Russland führen?

Und Gady meint zu den Sicherheiten: "Müssen ganz klar definieren, was wir mit Sicherheitsgarantien meinen. Die Grundsatzfrage ist nicht beantwortet: Würde Europa mit Russland für die Ukraine Krieg führen?" Russland muss abgeschreckt werden und das sei nur mit militärischer Macht möglich.

