Enthüllt: DARUM unterbrach Trump den Gipfel und rief Putin an

Der US-Präsident unterbrach plötzlich den Gipfel mit den europäischen Partnern.

Eigentlich wollte US-Präsident Donald Trump seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin am Montag erst nach dem Gipfel mit den europäischen Spitzen-Politikern anrufen. Dann aber die überraschende Wende: Trump unterbrach das Treffen, um gleich den Kreml-Chef anzurufen. Nun konnte enthüllt werden, warum.

Wie die BILD berichtet, ging es beim Telefonat um das Schicksal der entführten ukrainischen Kinder. Selenskyj soll während des Gipfels die herzzerreißende Geschichte eines der entführten Kinder erzählt haben. Die Eltern wüssten ganz genau, wo ihr Kind in Russland ist, haben aber keine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Die Geschichte rührte vor allem einen im Raum: Donald Trump.

© APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLD

Der deutsche Kanzler Merz erkannte dies und empfahl Trump, Putin einfach direkt anzurufen und ihn mit dem Schicksal dieses Kindes zu konfrontieren. Genau dies tat der US-Präsident dann auch und unterbrach den Gipfel. Das Schicksal der 19.500 verschleppten Ukraine-Kinder landete somit auch ganz oben auf der Tagesordnung.