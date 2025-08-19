Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Österreichs Wirtschaft
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
Gipfel
© Getty

Das steckt dahinter

Enthüllt: DARUM unterbrach Trump den Gipfel und rief Putin an

19.08.25, 20:44
Teilen

Der US-Präsident unterbrach plötzlich den Gipfel mit den europäischen Partnern. 

Eigentlich wollte US-Präsident Donald Trump seinen russischen Amtskollegen Wladimir Putin am Montag erst nach dem Gipfel mit den europäischen Spitzen-Politikern anrufen. Dann aber die überraschende Wende: Trump unterbrach das Treffen, um gleich den Kreml-Chef anzurufen. Nun konnte enthüllt werden, warum.

Wie die BILD berichtet, ging es beim Telefonat um das Schicksal der entführten ukrainischen Kinder. Selenskyj soll während des Gipfels die herzzerreißende Geschichte eines der entführten Kinder erzählt haben. Die Eltern wüssten ganz genau, wo ihr Kind in Russland ist, haben aber keine Möglichkeit, Kontakt aufzunehmen. Die Geschichte rührte vor allem einen im Raum: Donald Trump.

Trump beim Ukraine-Treffen
© APA/AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLD

Der deutsche Kanzler Merz erkannte dies und empfahl Trump, Putin einfach direkt anzurufen und ihn mit dem Schicksal dieses Kindes zu konfrontieren. Genau dies tat der US-Präsident dann auch und unterbrach den Gipfel. Das Schicksal der 19.500 verschleppten Ukraine-Kinder landete somit auch ganz oben auf der Tagesordnung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden