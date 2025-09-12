Polizei sucht Duo nach Home-Invasion

Ende August wurde ein 79-jähriger Hotelier in Wattens (Tirol) Opfer einer brutalen Home-Invasion.

Zwei mit Kapuzenpullovern bekleidete bzw. vermummte Täter drangen gegen 22:15 Uhr in die Privaträume seines Hotels ein, überwältigten den Mann unter massiver Gewaltanwendung und zwangen ihn zur Herausgabe von Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit einer unbekannten Summe.

Schwer verletzter Hotelbesitzer

Der schwer verletzte Hotelbesitzer konnte nach dem Überfall selbst den Notruf wählen und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen der Polizei blieben bisher ergebnislos.

Ein Täter wird besonders detailreich beschrieben: männlich, circa 35-40 Jahre alt, etwa 178 cm groß, 85-90 kg, trainiert – aber nicht dick, blasses Gesicht und eine auffällige Narbe oder ein Schatten am linken Mundwinkel. Auffallend ist, dass er eine optische Brille trug, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Hose und weiße Handschuhe. Der zweite Täter war ebenfalls männlich und trug einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Kunstfaserhose.

Die Polizei fahndet weiterhin nach den Tätern und bittet die Öffentlichkeit um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 059133/70-3333.