Vom Startup zur Top-App: Ligaportal zählt zu den vier beliebtesten Apps

Die Ligaportal-App ist eine der vier größten in Österreich und verzeichnet monatlich rund 80 Millionen Zugriffe. Thomas Arnitz, Gründer und Geschäftsführer von Ligaportal.at, gibt Einblick in die Herausforderungen, die neue Datenschutzbestimmungen und der Digital Services Act mit sich bringen.

Die App Ligaportal, in der pro Woche über 1.500 Fußballspiele von der Champions League bis zur untersten 2. Klasse live übertragen werden, gehört laut Österreichischer Webanalyse (ÖWA) mit 80 Millionen Zugriffen pro Monat zu den vier größten Apps in Österreich. Thomas Arnitz, der Gründer und Geschäftsführer von Ligaportal.at, Österreichs größter Fußball-Plattform, spricht aber auch ganz offen über viele Herausforderungen und Anpassungen, die mit der Post-Cookie-Ära und strengeren Datenschutzvorschriften verbunden sind. Trotz erheblicher Hürden durch Gesetzesänderungen wie den Digital Services Act und die DSGVO erwartet Österreichs größte Fußball-Plattform dieses Jahr das beste Finanzergebnis ihrer 17-jährigen Geschichte.

OE24.at: Wie beeinflusst die bevorstehende "Cookieless Future" Ligaportal?

Thomas Arnitz: Die Einstellung von Third-Party-Cookies verändert grundlegend unsere Werbestrategien. Die großen Browser-Anbieter wie Google und Apple schränken deren Nutzung ein, was unsere Werbeauslieferungslogistik und das Tracking beeinträchtigt. Dies erfordert erhebliche Investitionen in Technologien und Know-how, um personalisierte Werbekampagnen weiterhin datenschutzkonform zu realisieren, was in einem kleinen Markt wie Österreich besonders herausfordernd ist.

OE24.at: Welche Auswirkungen hat der DSA auf eure Plattform?

Arnitz: Der DSA hat unsere Arbeitsweise signifikant beeinflusst, insbesondere die Notwendigkeit, unsere Meldefunktionen zu erweitern. Dies hat zusätzliche Betriebskosten verursacht, die wir durch Prozessoptimierung und Automatisierung weitgehend kompensieren konnten. Zudem erfordert der DSA detaillierte Jahresberichte und erhöhte Dokumentationspflichten.

OE24.at: Wie beeinflussen regulatorische Änderungen Ihre strategische Flexibilität?

Arnitz: Ständige Anpassungen an Gesetze und Regularien binden Ressourcen und beschränken unsere strategische Flexibilität. Dies hindert uns an strategischen Innovationen und der Erschließung neuer Märkte, während riesige Plattformen wie Facebook & Co durch ihre Ressourcen und Skalierungsmöglichkeiten Vorteile haben.

OE24.at: Wie wird Ligaportal den Anforderungen an Nachhaltigkeit und Barrierefreiheit gerecht?

Arnitz: Wir haben unsere Serverressourcen reduziert und verbessern kontinuierlich die Zugänglichkeit unserer Plattform, um den Anforderungen des European Accessibility Acts zu entsprechen. Zudem minimieren wir unseren ökologischen Fußabdruck durch den Verzicht auf große Büroflächen.

OE24.at: Wie schafft es Ligaportal trotz dieser Herausforderungen, das beste Ergebnis in der Firmenhistorie zu erwarten?

Arnitz: Unser Erfolg basiert auf einer klaren Vision und schnellen Anpassungen an Veränderungen. Durch gezielte Marketingstrategien und Partnerschaften haben wir unsere Reichweite ausgebaut, was das Interesse von Sponsoren steigert. Zusammen mit effektiver Eigenvermarktung führt dies zum besten Jahresergebnis unserer Geschichte.

OE24.at: Trotz technischer Herausforderungen bleibt die Performance von Ligaportal hervorragend. Wie verdient Ligaportal sein Geld?

Arnitz: Haupteinnahmequelle ist Werbung, wobei wir die Kampagnen zielgenau in den unterschiedlichen Ligen / Klassen ausspielen können, was die (regionale) Wirksamkeit für Unternehmen erhöht und Streuverluste minimiert.

OE24.at: 2007, als Sie Ligaportal noch als Wirtschaftsinformatik-Student (JKU Linz) gegründet haben, hat die Plattform zu den Vorreitern gezählt. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an (internationalen) Konkurrenten. Wie grenzen Sie sich von diesen ab und gibt es einen ganz besonderen USP?Arnitz: In einer sich ständig wandelnden digitalen Landschaft haben wir es uns stets zur Aufgabe gemacht, einen Schritt voraus zu sein. Das, was Ligaportal wirklich von anderen unterscheidet, ist unser einzigartiger Content im deutschsprachigen Raum. Während viele Plattformen sich auf die Spitzenligen konzentrieren, sind wir stolz darauf, ein Komplettanbieter im Live-Ticker-Bereich zu sein. Ligaportal.at deckt alle 2.200 Fußballvereine Österreichs ab – von der höchsten Liga bis zur Basis, einschließlich Männer, Frauen, Reserve und Nachwuchs. Selbstverständlich berichten wir auch über alle internationalen Top-Ligen. An einem Wochenende übertragen wir bis zu 1.500 Fußballspiele live. Diese umfassende Berichterstattung, kombiniert mit unserer Tiefe und Breite, ist in der Fußball-Welt sonst nirgends zu finden.