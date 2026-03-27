Wintereinbruch sorgt für Unfälle – Verletzte

Der Wintereinbruch hat in der Nacht auf Freitag auch im Burgenland für Probleme gesorgt. Mehrere Personen wurden bei Unfällen leicht verletzt.

Im Burgenland wurden rund 100 Feuerwehreinsätze verzeichnet. Zahlreiche Sturmschäden und kleinere Unfälle wurden verzeichnet. Rund hundert Mal mussten die Feuerwehren bis 8.00 Uhr laut Landessicherheitszentrale ausrücken. Auf dem Sieggrabener Sattel (Bezirk Mattersburg) auf der Burgenland-Schnellstraße S 31 waren die Autofahrer auf Schneefahrbahn unterwegs, und eben dort krachten im Frühverkehr sieben Wagen ineinander. Drei Personen wurden leicht verletzt, hieß es zur APA.

Die Einsatzkräfte mussten vor allem Verkehrswege freiräumen, hängen gebliebene Fahrzeuge aus den Straßengräben ziehen oder Abdeckungen von Dächern sichern. Betroffen war vor allem der Landessüden, die meisten Einsätze wurden im Bezirk Oberwart verzeichnet.