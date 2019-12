Ranking: So überfüllt ist Wien

Wien boomt. Die Tourismusbranche eilt derzeit von Rekord zu Rekord: Millionen Menschen strömen in die Bundeshauptstadt und sorgen für volle Hotels und volle Straßen. Viele Einwohner beklagen nun bereits einen sogenannten Overtourism. Doch wie überfüllt ist Wien im Vergleich zu anderen Städten wirklich?

"Official Esta“, ein Unternehmen für Visaantragsabwicklungen hat nun ein Ranking der überfülltesten Städte erstellt. Grundlage dafür ist die sogenannte Touristendichte. Darunter versteht man, wie viele Touristen es im Jahr pro Einwohner gibt. Daraus ergibt sich ein interessantes Ergebnis.

© Official Esta

Die Top 10 der überfülltesten Städte

Wien vor Paris und London

Demnach ist Miami am überfülltesten. In der US-Metropole begegnen 500.000 Einwohner jährlich 8,1 Millionen Touristen. Auf den Plätzen folgen Las Vegas, Dubai und Edingburgh. Auf Platz 8 folgt dann Wien: In der Bundeshauptstadt kommen auf die ca. 1,9 Millionen Einwohner 6,3 Millionen Touristen. Wien ist damit überfüllter als etwa London, Paris oder auch New York.

Allerdings weist dieses Ranking auch Schwächen auf. So wurden etwa Städte wie Venedig, Palma oder auch Hallstatt nicht berücksichtigt.