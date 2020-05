Dein Sommer in Österreich – entscheide Dich zwischen 6 Alpenregionen!

Lässig, modern und preiswert – jetzt mit gratis Umbuchung / Stornierung

Frische Bergluft schnuppern, die eigenen Grenzen austesten und unzählige Stunden am Gipfel verbringen - das wird Dein Sommer in Österreich! Mitten in den Alpen gelegen, sind die Explorer Hotels die passende Location für Deinen aktiven Urlaub in den Bergen. Hier übernachtest Du im trendigen Design-Zimmer mit jeder Menge Stauraum und gemütlicher Sitznische mit Bergblick. Das vitale Frühstück mit gratis Heißgetränken versorgt Dich mit genug Energie für den Tag und an den interaktiven Touchwalls informierst Du Dich über die besten Einkehrmöglichkeiten & Touren. An der Werkbank in der Lounge und am Waschplatz kannst Du Dich um Dein Bike kümmern und nach einem aktiven Tag am Berg gönnst Du Dir eine kühle Erfrischung an der Bar. Montafon, Kitzbüheler Alpen, Zillertal, Ötztal, Hinterstoder oder Bad Kleinkirchheim in Kärnten – für welche Region wirst Du Dich entscheiden?

Unkompliziert & trendig übernachten – schon ab € 39,80 p.P.

Buchen ohne Risiko

Du möchtest ganz entspannt buchen, ohne Dir Gedanken machen zu müssen, ob und wie Du umbuchen oder stornieren kannst, falls Dir etwas dazwischen kommen sollte? No Problem, alles was Du bei uns buchen kannst – egal ob Flexible Rate, Bike Deal oder Family Deal – kannst Du kostenfrei umbuchen oder stornieren bis einen Tag vor Anreise in allen Explorer Hotels in Österreich (gültig für alle Neubuchungen bis 23.12.2020). Du musst auch keine Anzahlung leisten, bei uns bezahlst Du ganz einfach vor Ort in bar, per EC- oder Kreditkarte.

Explorer Week 7 Nächte mit 1 Nacht gratis

• 7 Nächte im modernen Doppelzimmer

• leckeres Frühstücksbuffet mit über 70 Komponenten

• Sport Spa mit Finnischer Sauna, Dampfbad, Infrarotkabine, Fitnessbereich und Ruheraum

• gratis WLAN im ganzen Haus

• Explorer Bike Area: Bike-Waschplatz und Werkbank zum Fitmachen Deines Sport-Equipments sowie abschließbare Sportlocker, E-Mountainbike Verleih und geführte Touren (gegen Gebühr)

7 Nächte ab € 269,- p. P.

Die Explorer Hotels sind überall dort zu finden, wo sich Österreich von seiner schönsten Seite zeigt:

• Im Montafon bietet das im kleinen Ort Gaschurn gelegene Explorer Hotel die perfekte Ausgangslage für ausgedehnte Mountainbike- und Klettertouren sowie Wanderungen. Am besten startest du von der Silvretta-Bielerhöhe – herrliches Bergpanorama auf den Piz Buin, den mit 3.312 m höchsten Berg Vorarlbergs, inklusive.

• St. Johann in Tirol liegt inmitten der Kitzbüheler Alpen und ist wie gemacht für sportlich-aktive Entdecker, die im Sommer gerne biken und wandern. Rund um den Ort warten nämlich unzählige Touren. Für Biker gibt es direkt neben dem Hotel den Single Trail am Harschbichl. Spaß macht auch ein Besuch im Kletterwald Hornpark oder in der Panorama Badewelt mit Freibädern.

• Das Explorer Hotel in Kaltenbach im Zillertal liegt dort, wo das Tal am breitesten ist und die Sonne am häufigsten scheint. Im Sommer entdeckst du auf 400 km markierten Wanderwegen die Berge oder radelst 250 km weit in und um Kaltenbach. Perfekt für Familien ist der Erlebnisberg Spieljoch in Fügen. Und an heißen Tagen laden die vielen Badeseen oder Freibäder der Region zum Abkühlen ein.

• Alpentäler gibt es viele, aber keines bietet so viele Höhepunkte wie das Ötztal. Im Sommer erwarten dich hier ca. 1.600 km markierte Wanderwege vom Tal bis hinauf zu den Gipfeln der Dreitausender. Trailrunner-Freunde dürfen sich über abwechslungsreiche Laufstrecken freuen, auf Mountainbiker warten insgesamt über 870 km Mountainbike-Routen und kletterbegeisterte Entdecker haben die Wahl zwischen Klettergärten, Klettersteigen und Eisklettergebieten.

• Hinterstoder ist der einzige Ski-Weltcuport in Oberösterreich, hat aber auch im Sommer so einiges zu bieten! Das Explorer Hotel liegt direkt an der Bergbahn und ist somit der ideale Ausgangspunkt für Wanderungen. Egal, ob am Klettersteig oder auf den zahlreichen Wanderwegen zwischen Warscheneck und Totem Gebirge – hier kann sich jeder austoben. Insgesamt 200 km Wanderwege führen darüber hinaus zu tollen Aussichtspunkten in der Region, wie zum Beispiel dem Dachsteinblick und Stoderblick. Auch der schönste Platz Österreichs befindet sich hier: der Schiederweiher!

• Das Explorer Hotel in Bad Kleinkirchheim in Kärnten besticht mit seiner großartigen Lage zwischen den Nockbergen (von der UNESCO 2013 zu einem Biosphärenpark erklärt). Zudem liegt es zur Freude aller Wasserratten nicht weit vom Millstätter See (14 km), Brennsee (11 km), Afritzer See (14 km) und Wörthersee (44 km) entfernt. Auch Radbegeisterte kommen auf den über 750 km Biketrails und unzähligen Rennradstrecken nicht zu kurz. Wer sich traut, sollte zudem unbedingt dem hier ansässigen längsten Flow Country Trail Europas einen Besuch abstatten.

