Aufatmen mit Dachsteinblick

Hier oben im Yogahaus fühlt es sich heute an, als wären wir mittendrin in den verspielten Wolken, die den Dachstein auf der anderen Talseite vor uns verstecken. Nur um ein paar Sekunden später den Blick auf den eisigen Riesen dann doch freizugeben. Bei diesem Panorama scheinen alle Gedanken und Sorgen, die uns sonst vielleicht den Schlaf rauben, so klein, so fern, so unbedeutend und vergänglich. Man muss kein Yoga Fan sein und hier Yoga zu machen. Denn eine der vielen Definitionen von Yoga bedeutet „das zur Ruhe kommen unserer gedanklichen Vorgänge.“ Höflehners Yoga-Haus scheint genau dafür gemacht worden zu sein…