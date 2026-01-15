Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 15.01.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Verführerisches Tagesklima. Schalten Sie bloß nicht den Verstand aus!

Beruf: Setzen Sie Ihre Energie und neue Ideen konstruktiv und kooperativ ein!

Fitness: Handeln Sie nicht impulsiv, denken Sie in allem über das Heute hinaus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Ein wenig mutiger und spontaner! Flirts dürfen einfach Spaß machen.

Beruf: Sie sind ein wichtiges Korrektiv. Sorgen Sie für vernünftige Lösungen!

Fitness: Etwas flotter darf es heute sein. Kontrolle aber nicht vernachlässigen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Keine voreiligen Reaktionen! Lassen Sie sich noch etwas Bedenkzeit!

Beruf: Zeigen Sie sich geduldig, nicht rechthaberisch! Keine Diskussionen!

Fitness: Entspannen Sie sich zwischendurch und lassen Sie sich nicht hetzen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Mehr Toleranz ist bestimmt von Vorteil. Nehmen Sie alle viel lockerer!

Beruf: Nicht so engstirnig! Lassen Sie sich doch mal motivieren, umzudenken!

Fitness: Ein bisschen mutiger und schwungvoller. Das fördert die Motivation.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Lust auf neue Eroberungen ist riskant. Gehen Sie daher nicht zu weit!

Beruf: Eine verantwortungsvolle Führungsrolle trifft auf bessere Akzeptanz.

Fitness: Sie sind in Form. Gelegenheit, sich wieder mal sportlich zu betätigen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Gehen Sie mit Spannungen gelassen um, sonst ist die Stimmung im Eimer!

Beruf: In Ruhe zuhören und nachdenken, um die eigene Meinung zu relativieren.

Fitness: Bleiben Sie cool und halten Sie sich heute eher etwas im Hintergrund!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Seien Sie großzügig, um Konflikte freundlich und friedlich beizulegen!

Beruf: Lassen Sie neue Impulse erst wirken, statt gleich darauf zu reagieren.

Fitness: An der frischen Luft positive Energie tanken! Aber warm eingepackt!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Es kann heiß werden. aber auch turbulent. Gehen Sie kein Risiko ein!

Beruf: Seien Sie für alles offen und flexibel. Rechnen Sie aber genau nach!

Fitness: Tempo braucht Konzentration, um Hindernissen ausweichen zu können.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Man ist Ihnen gewogen. Nur nicht zu schnell, Geduld schafft Vertrauen.

Beruf: Lieber langsam, aber sicher. Zuerst gemeinsam einen Plan entwickeln!

Fitness: Weniger ist mehr. Wer sich ein bisschen einschränkt, macht es besser.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Nicht zu ernsthaft, um nicht wieder zur Spielverderberin zu werden!

Beruf: Scheuklappen ablegen, zuhören und über neue Perspektiven nachdenken!

Fitness: Sie brauchen mehr Auslauf, aber maßvoll im Tempo und konzentriert!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Temperament gefällt. Nur nicht zu schnell, das rechte Maß ist gefragt!

Beruf: Neue Ideen bahnen sich ihren Weg: Mitdenken, mitreden, mitmachen!

Fitness: Ihr Motivationslevel beginnt zu steigen. Nur nicht gleich zu schnell!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Alles viel zu unruhig? Lieber einen Schritt zurück und mehr Abstand!

Beruf: Sich hetzen zu lassen, ist keine gute Idee. Kontrollieren Sie alles genau!

Fitness: Atmen Sie erst mal durch! Sie brauchen heute vor allem mehr Ruhe.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.