Doppeltes Vergnügen: perfektes Zusammenspiel von Stadt und Land

Sie können sich zwischen Städtetrip und Aktivurlaub am Land nicht entscheiden? Müssen Sie auch nicht! Die Region Innsbruck bietet das Beste aus beiden Welten.

Besuchen Sie die zahlreichen Sightseeing-Highlights der Innenstadt, wie das Goldene Dachl, die mittelalterliche Altstadt und die imposante Hofkirche mit dem von „Schwarzen Mandern“ umgebenen Grabmal von Maximilian I., und lassen Sie den Tag in einem der zahlreichen Straßencafés und Geschäfte ausklingen.

Dabei sind die Berge und das Landleben nie weit entfernt. Nach einem erfolgreichen Tag voller kultureller Höhepunkte können Besucher*innen in einem der umliegenden Dörfer entspannen und die zahlreichen Erholungsangebote nutzen. Hier kann gewandert, geradelt und gegolft werden, auch für Wintersportler bietet die Berglandschaft um die Inntalregion zahlreiche Anreize. An kaum einem Ort sind ländliche Idylle und reges Stadttreiben so nah beieinander wie in der Region Innsbruck.