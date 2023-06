× Das Zillertal im Sommer

Von Wanderungen für Groß und Klein über idyllische Radtouren und grenzenloses Schwimmvergnügen bis hin zu sommerlichen Gletscher- Ausflügen -das Zillertal lässt auch in der warmen Jahreszeit keine (Urlaubs-)Wünsche offen.

Vier Regionen für jeden Geschmack

Sport oder Entspannung, Abenteuer oder Genuss, im Tal oder auf dem Berg - in den vier Ferienregionen des Zillertals von Fügen-Kaltenbach über Zell-Gerlos und Mayrhofen-Hippach bis nach Tux-Finkenberg erleben große und kleine Urlauber unvergessliche Augenblicke.

© Zillertal Tourismus ×

Wander-Paradies

Auf 1.400 km Wanderstrecken im Zillertal findet garantiert jeder seine Lieblingsroute. Denn die wunderschöne Natur des Zillertals lässt sich am besten im Gehen entdecken! Überall warten ausgeschilderte Wanderrouten nur darauf, beschritten zu werden. Empfehlenswert ist unter anderem der 4 Almen Marsch in Hochfügen -eine abwechslungsreiche, mittellange Strecke mit steilem Start und schöner Aussicht. Eine Wanderung ins malerische Schönachtal ist besonders bei Familien mit kleineren Kindern sehr beliebt. Die Wanderung startet beim Gasthof Oberwirt, von wo aus dem flach ansteigenden Wanderweg in das Schönachtal führt. Nach kurzer Gehzeit erreicht man die Jörgleralm und anschließend die Stinkmoosalm mit einem atemberaubenden Blick über den Talhintergrund mit dem Gletscher des Schönachkees. Nach etwa 1 Stunde erreicht man die Jausenstation Lackenalm. Und der neue Wasserfallweg Stilluptal verspricht erfrischende Auszeiten an heißen Sommertagen. Denn hier quert man vom Gasthaus Wasserfall bis zur Grüne Wand Hütte mehrmals romantische Wildbäche, es geht vorbei an malerischen Almen und man genießt einen neuen Blickwinkel auf die Schönheiten des Stilluptales.

Ein Hit ist natürlich auch der Moorlehrpfad: Zahlreiche Erlebnisstationen und Schautafeln bringen den interessierten Wanderern den sensiblen hochalpinen Lebensraum der Region näher. Die Tour startet bei der Mitttelstation der Finkenberger Almbahnen.

Auch die Weitwanderwege des Zillertals bieten unvergessliche Eindrücke. Empfehlenswert ist unter anderem der Berliner Höhenweg. Dieser führt durch das Herz des Hochgebirgs-Naturparks Zillertaler Alpen -von der Gamshütte - Friesendberghaus - Olpererhütte -Furtschaglhaus -Berlinerhütte -Greizer Hütte bis zur Karl-von-Edel-Hütte. Gewaltige Ausblicke in die vergletscherte Hochgebirgswelt erwarten die Bergwanderer ebenso wie wunderbare Einblicke in die Naturschönheiten dieser hochalpinen Landschaft. Der Höhenweg ist ein anspruchsvoller Weg für erfahrene Bergwanderer. Wer sich die gesamte Strecke vornimmt, legt in etwa einer Woche mehr als 70 Kilometer zurück und überwindet 5.300 Höhenmeter. Die Länge der Tour kann allerdings jeder selbst bestimmen, von allen Hütten gibt es Abstiege ins Tal. Von dort kommen die Bergwanderer mit öffentlichen Verkehrsmitteln wieder zum Ausgangspunkt zurück.

© Zillertal Tourismus ×

Bike-Eldorado

Auf 1.300 km Bikestrecken kann man die prachtvolle Naturkulisse des Zillertals auf zwei Rädern erkunden. Ein Klassiker für die ganze Familie ist der Zillertal Radweg. Die leichte Strecke ohne nennenswerte Anstiege erstreckt sich von Strass bis nach Mayrhofen und kann jederzeit auch mit der Zillertalbahn für den Heimweg zurückgelegt werden.

Auch der Singletrail Isskogel ist sehr beliebt - und erfreut Einsteiger wie Könner gleichermaßen. Zahlreiche Serpentinen, North-Shore-Elemente und Pumps fordern einiges an Geschicklichkeit. Und bei der Zillertaler Höhenstraße lockt Tritt für Tritt das atemberaubende Panorama. Die gesamte Tour geht über 53 Kilometer, 1.880 Höhenmeter werden dabei überwunden.

© Zillertal Tourismus ×

Wasserspaß

Und wem es vom Wandern oder Radfahren in der prächtigen Natur zu heiß wird, wer sich nach Abkühlung sehnt oder als Familie erfrischende Abenteuer sucht, der findet hier ein Angebot, das seinesgleichen sucht. In allen Regionen des Zillertals locken abwechslungsreiche Ausflugsziele und Wasserwelten, die Spaß und Entspannung garantieren.So gibt es in der Region insgesamt sechs Freischwimmbäder.

Und auch die vier Erlebnis-Seen - der Durlassboden Stausee Gerlos, der See im Freizeitpark Aufenfeld, der Fichtensee auf der Rosenalm und der Ahornsee sind einen Besuch wert. Bei Schlechtwetter ist die Erlebnistherme Zillertal das ideale Ausflugsziel.

© Zillertal Tourismus ×

Action für die ganze Familie

Spiel und Spaß für Groß und Klein gibt es am Hintertuxer Gletscher. Luis' Gletscherflohpark auf 3.250 m und der Flohpark Sommerberg auf 2.100 m sind Top-Spielplätze für Familien mit Kindern. Der Gletscherflohpark ist der höchste Spielplatz Europas. In dieser vergnüglichen Erlebniswelt im ewigen Eis geht's hoch her, wenn Familien und Kinder mit Gletscherfloh Luis tolle Attraktionen wie Schneereifenkarussell, Tubingbahn, Riesengondel, Babylift und Schneefloh-Fotostation ausprobieren. Auch die eine oder andere Schneeballschlacht mitten im Sommer darf natürlich nicht fehlen!

Das gesamte Zillertal bietet eine wunderbare Mischung aus Abenteuer, Genuss und Erholung für die ganze Familie - dabei stehen vor allem Abwechslung und spannende Erlebnisse für Groß und Klein hoch im Kurs. Besondere Highlights finden sich zudem unter anderem am Erlebnisberg Spieljoch mit seinem Kristallpark und unzähligen Spielmöglichkeiten, die Kinderherzen höherschlagen lassen. Das Beste daran -auch für Action und wunderbare Kulinarik ist gesorgt. Auf der Rosenalm bei Zell am Ziller gibt es außerdem einen Ort der Fantasie -das Fichtenschloss. Große und kleine Gäste können hier kraxeln, rutschen und sich austoben. Faszinierende Momente erleben Familien in der höchsten Greifvogelstation Europas auf 2.000 Metern Höhe am Ahorn. Und in der Wasserwelt Hintertux entführen vier Themenwege Klein und Groß in die Alpenlandschaft des Tuxertals.