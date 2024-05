Rafting-Abenteuer auf der türkisgrünen Salza

Ob als Firmenevent, Familie oder ganz privat zu zweit. Rafting-Touren auf der naturbelassenen Salza liegen im Trend. Ein unvergessliches Naturerlebnis in den steirischen Bergen lockt Kurzurlauber in das idyllische Salzatal.

„Bei uns können Besucher abschalten und wenn sie wollen auch über sich hinauswachsen“, sagt Darius Altzinger, Betreiber von „paddelexpert.at“ in Wildalpen. Der Wildwasser-Profi bietet täglich individuelle Rafting-, Kajak- oder Kanu-Touren für Firmen und Privatpersonen an. Auch Familien kommen bei ihm auf ihre Kosten.

Denn auf dem Fluss mit Trinkwasserqualität warten auf die Urlauber verschiedene Schwierigkeitsgrade: Action pur im Kajak oder Raft in den sprudelnden Wellen und für Mutige ein Fünf-Meter-Sprung in die Tiefe, sowie ruhigere Passagen mit wunderschönen Schluchten, die an Filmkulissen erinnern.

Wer gerne zu zweit eigenständig den Fluss befahren will, für den bieten sich die Schlauchkanadier an. „Alle Touren werden individuell an die Teilnehmer angepasst. Für jeden ist etwas dabei.“ Besonders herausfordernd ist der Fluss bis Mitte Juni, da das Schmelzwasser aus den Bergen für hohe Wasserstände und damit für aufregende Fahrten sorgt.

Teambuilding-Events, Jubiläen sowie private Feiern

Gruppen-Fahrten. Besonders beliebt sind neben privaten Buchungen auch Firmenevents. „Da beim Rafting naturgemäß alle im gleichen Boot sitzen, bietet sich die Sportart hervorragend fürs Teambuilding und zum Verbessern von Gruppendynamiken an“, so der 46-jährige Raft-Guide.

„Die Herausforderungen, die das Wildwasser zum Teil mit sich bringt, schweißt die Teilnehmer zusammen.“ Für Abenteurer, die den besonderen Kick suchen, können die Raftingtouren auch mit einem zweitägigen Überlebenstraining kombiniert werden. Dieses wird in verschiedenen Stufen angeboten.

Den Teilnehmern werden bestimmte Szenarien vorgegeben, in denen sie sich zurecht finden und Lösungen für Unterkunft, Nahrung und Feuer suchen müssen. „Mentaltraining in der Natur auf eine etwas andere Art und Weise“, erklärt Darius Altzinger.

Auch rund um den Fluss kommen Besucher auf ihre Kosten. Schöne Wanderungen wie in der Wasserlochklamm mit Wasserfällen und schmalen Canyons warten in der Umgebung. Das Salzatal ist in jedem Fall eine Reise wert.

Auf einen Blick

■ WASSERSPORT

-Rafting-& Kanu-Touren, Kajak-Kurse, Team-Events und mehr, Verleih von Wildwasser-Ausrüstung

Kontakt: Wildwasser-Profi Darius Altzinger: +43650 420 32 43, paddel.expert@gmail.com

www.paddelexpert.at

■ CAMPINGPLÄTZE

- Wildwasserzentrum Wildalpen, Naturfreunde

-Camping Wildalpen

■ KAJAKSHOP WILDALPEN

Toller Ausgangspunkt mit

familiären Bed and Breaktfast und legendärem Paddler-Stüberl

■ HOTEL BERGKRISTALL

Tolle Lage, exzellenter

Service, Sauna, Doppelzimmer, Appartements

www.hotelbergkristallwildalpen.at

■ WANDERUNGEN

WASSERLOCHKLAMM. Eingang über Brücke neben Wasserlochschenke

FAMILIEN. Kräuterhalsrunde, Burgstallort-Lerchgraben-Löwekogel

EMPFEHLUNG. Gr. Geiger, Buchberg Wildalpen