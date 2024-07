× Swissôtel Kursaal Bern: Entdeckungstour durch die Schweizer Hauptstadt

Es war ein sonniger Freitagmorgen, als wir endlich im Swissôtel Kursaal Bern ankamen. Die warmen Sonnenstrahlen und die klare Luft über Bern ließen unsere Vorfreude ins Unermessliche steigen.

Mein Freund und ich hatten uns entschlossen, dem Alltag zu entfliehen und ein verlängertes Wochenende in der schweizerischen Hauptstadt zu verbringen.

© Jonas Frankenfeld ×

Schon beim Betreten des Hotels wurden wir herzlich empfangen. Die Lobby strahlte eine Mischung aus Modernität und Gemütlichkeit aus, was sofort ein Gefühl von Zuhause vermittelte. Unser Zimmer im sechsten Stock bot einen atemberaubenden Blick auf die Berner Altstadt und die schneebedeckten Alpen in der Ferne. Ich konnte es kaum erwarten, die Stadt zu erkunden.

Am ersten Abend genossen wir ein köstliches Abendessen im hoteleigenen Restaurant Yù. Die asiatische Fusion-Küche war ein Fest für die Sinne, und ich war beeindruckt von der Vielfalt und Kreativität der Gerichte. Danach ließen wir den Tag in der stilvollen Lobby-Bar ausklingen. Bei einem Glas regionalen Wein planten wir unsere nächsten Abenteuer.

© Claudia Link ×

Der Samstag begann mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet. Die Auswahl war riesig – von frischem Obst über knusprige Brötchen bis hin zu Schweizer Spezialitäten wie Rösti. Gestärkt machten wir uns auf den Weg zur Zytglogge, dem berühmten Uhrturm. Es war faszinierend, das Uhrwerk aus dem 13. Jahrhundert in Aktion zu sehen und mehr über die Geschichte der Stadt zu erfahren.

© Jonas Frankenfeld ×

Ein weiteres Highlight war der Bärengraben. Wir hatten Glück und konnten die Berner Wappentiere in ihrer vollen Pracht erleben. Wir waren begeistert von der Art und Weise, wie diese Tiere hier leben – mitten in der Stadt und doch in einem natürlichen Umfeld.

Am Nachmittag schlenderten wir durch die Gassen der Altstadt, die zum UNESCO-Welterbe gehört. Die Arkaden mit ihren zahlreichen kleinen Läden und Cafés luden zum Verweilen ein. Besonders angetan hatte es uns der Rosengarten, von dem aus wir einen fantastischen Blick über die Stadt hatten. Hier legten wir eine kleine Pause ein und genossen die Ruhe und die Blütenpracht.

Zurück im Swissôtel Kursaal Bern gönnten wir uns eine Auszeit im Wellnessbereich. Das Schwimmen im Pool und die Sauna halfen uns, die Müdigkeit des Tages abzuschütteln. Später bestellten wir uns einen Zimmerservice und ließen den Abend mit einem Film und einer Pizza im Bett ausklingen. Es war pure Entspannung.

© Hrvoje Pavelic ×

Am Sonntag besuchten wir noch das Einstein Museum, bevor wir unsere Heimreise antraten. Die Ausstellung über das Leben und die Arbeiten des weltberühmten Physikers war beeindruckend und inspirierend zugleich.

Als wir schließlich wieder im Zug nach Hause saßen, waren wir uns einig: Bern und das Swissôtel Kursaal Bern hatten unsere Erwartungen übertroffen. Die Mischung aus historischem Charme und modernem Komfort machte unseren Aufenthalt unvergesslich. Es war nicht nur eine Reise, sondern ein Erlebnis, das uns noch lange in Erinnerung bleiben wird.