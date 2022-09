Bereits zum siebten Mal ist Qatar Airways bei den renommierten Skytrax Awards als „Airline of the Year“ ausgezeichnet worden. Gefeiert wird heuer außerdem auch noch das 25-jährige Bestehen der Fluglinie.

Es war eine glanzvolle Gala in London, bei denen die internationale Luftfahrt-Bewertungsorganisation Skytrax ihre jährlichen Awards vergeben hat. Qatar Airways hat dabei nicht nur die begehrte Auszeichnung zur „Airline of the Year 2022“ entgegennehmen dürfen. Abgestaubt hat man auch drei weitere Awards. Die Premium-Kabine der Fluggesellschaft mit der patentierten Qsuite wurde zum sechsten Mal in Folge zur besten Business Class der Welt gewählt. Zwei weitere Awards gibt’s für das „World's Best Business Class Lounge Dining“ und für die „Best Airline in the Middle East“.

© Qatar Airways ×

Votings aus der ganzen Welt

Mehr als 14 Millionen Fluggäste aus aller Welt haben in den letzten 12 Monaten ihre Stimme bei den Skytrax Awards abgegeben und so das Ranking bestimmt. Sichtlich stolz zeigte sich bei der Gala in London Seine Exzellenz Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive: „Als Qatar Airways gegründet wurde, war es immer ein Ziel, zur besten Fluggesellschaft der Welt gekürt zu werden. Dass wir diesen Titel nun zum siebten Mal gewonnen und drei weitere Auszeichnungen erhalten haben, ist eine Bestätigung für die harte Arbeit unserer unglaublichen Mitarbeiter*innen.“ Edward Plaisted von Skytrax ergänzt „. Qatar Airways war die größte Fluggesellschaft, die während der COVID-19-Pandemie ununterbrochen geflogen ist und deren Streckennetz nie unter 30 Ziele gefallen ist. Diese Entschlossenheit wurde von den Kunden mit der Auszeichnung als Fluggesellschaft des Jahres 2022 eindeutig anerkannt.“